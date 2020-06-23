SON DAKİKA HABERLER! Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller ile cezası ne kadar?

Her defasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın altını çizdiği sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin değerlendirmelere öncelik verilirken geçtiğimiz günlerde pek çok ile maske takma zorunluluğu getirilmişti. Edinilen son dakika bilgisine göre; bugün Ordu iline de zorunluluk geldi. Ordu Valiliği konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken detaylara da değindi. Bu bağlamda; maske takmak zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER İLE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI!

Bir ile daha maske takma zorunluluğu getirildi. Ordu Valiliği konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklama şöyle;

ORDU'da, bu geceden itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, kent genelinde bu gece saat 24.00'ten itibaren maske kullanmak zorunlu oldu.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 22.06.2020 tarih ve 85 Sayılı Kararı ile ilimiz genelinde 22.06.2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren, vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada, maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği belirtildi.

İşte maske takma zorunluluğu olan iller ile maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası son dakika haberi!