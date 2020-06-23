SON DAKİKA HABERLER! Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller ile cezası ne kadar?

Her defasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın altını çizdiği sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin değerlendirmelere öncelik verilirken geçtiğimiz günlerde pek çok ile maske takma zorunluluğu getirilmişti. Edinilen son dakika bilgisine göre; bugün Ordu iline de zorunluluk geldi. Ordu Valiliği konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken detaylara da değindi. Bu bağlamda; maske takmak zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Bir ile daha maske takma zorunluluğu getirildi. Ordu Valiliği konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklama şöyle;
ORDU'da, bu geceden itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.
Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, kent genelinde bu gece saat 24.00'ten itibaren maske kullanmak zorunlu oldu.
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 22.06.2020 tarih ve 85 Sayılı Kararı ile ilimiz genelinde 22.06.2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren, vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına karar verilmiştir" denildi.
Açıklamada, maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği belirtildi.
İşte maske takma zorunluluğu olan iller ile maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası son dakika haberi!
YOZGAT İLİ İÇİN MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ!
Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 22 Haziran'dan itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ziya Polat başkanlığında il genelinde koronavirüs salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında olağanüstü toplandığı bildirildi.
Koronavirüs ile ilgili mücadelede anılan tedbirlerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla daha önceden alışveriş merkezlerinde, pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde, ticari taksilerde maske takma zorunluluğu getirilmiştir.
İlgi hıfzıssıhha kararları ile getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak, Yozgat il sınırları içerisinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren maske takmanın zorunlu olmasına, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza ülke gelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."
ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren, vatandaşların tamamının ikametleri haricinde kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verildiği belirtildi. Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği kaydedildi.
İŞTE MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER
Daha önce de Erzincan, İstanbul, Bursa , Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak ve Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı.
900 LİRA PARA CEZASI
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.