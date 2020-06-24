Ecrin’in ölümünde 6 kişi gözaltında

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı kırsal Alancık mahallesinde yaşayan 1.5 yaşındaki Ecrin K., geçen yıl 7 Mayıs'ta evin önünde oyun oynarken kayboldu. Annesi ve üvey babası ilçeye gittiği için evde bulunan üvey babaannesi ile amcasının baktığı Ecrin, tüm aramalara rağmen bulunamadı. atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programı ilk günden itibaren ısrarlı yayınlarıyla arama çalışmalarını ve daha sonra gelişmeleri seyircisine aktardı. 27 Mayıs'ta orman muhafaza memurları, ailenin evine 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında, bir kız çocuğuna ait tek ayakkabı ve giysi parçası buldu. Ardından bölgede kadavra köpeğiyle yapılan aramada da kafatası ve kemik parçaları bulundu. Bu arada Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 11 kişinin telefonları dinlemeye alındı. 28 şüpheliye ait 20 bin 118 satır HTS kayıtlarını da inceleyen jandarma, aralarında eşinin de bulunduğu aile üyelerinden bazılarının, Ecrin'in annesi Sevcan K.'ye fuhuş yaptırdığını belirledi.Bu arada yapılan DNA testinde, kafatası ve kemiklerin de Ecrin'e ait olduğu tespit edildi. Ecrin'in vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin edilirken, tüm delilerin toplanmasının ardından harekete geçen jandarma, aralarında Ecrin'in üvey babaannesi, üvey amcası ve üvey babasının da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Üç günlük gözaltı süresi alınan ve sorguları süren şüphelilerden üvey babaanne Hacer K., üvey amca Özcan K. "Kasten öldürme", üvey baba Deniz K. "Kasten öldürme ve fuhşa teşvik", H.S., H.Ö. ve M.Y. de "Fuhşa teşvik"le suçlanıyor. Şüphelilerin gözaltına alındıkları haberi de dün ilk olarak, olayı başından beri programında işleyen Müge Anlı tarafından canlı yayında duyuruldu.