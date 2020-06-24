Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihara kalkıştı

Olay, akşam saatlerinde Haydarbey Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K., iddiaya göre aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen eşi H.K.'ye boşanma davası açtı. Bunun öğrenen, H.K. inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkarak intihara kalkıştı. Binanın penceresinde kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. H.K.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açılırken, ekipler de ikna çalışmasına başladı.