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Eşinin davası açtığını öğrenen kadın,

Kahramanmaraş'ta, eşi İ.K.'nin (28) kendisine davası açtığını öğrenen H.K. (33) inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkarak . Kadın, ekiplerin 1.5 saatlik ikna çalışmasının ardından vazgeçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 01:01 ABONE OL
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihara kalkıştı

Olay, akşam saatlerinde Haydarbey Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K., iddiaya göre aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen eşi H.K.'ye davası açtı. Bunun öğrenen, H.K. inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkarak . Binanın penceresinde kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. H.K.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açılırken, ekipler de ikna çalışmasına başladı.

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihara kalkıştı

H.K. ikna çabalarına olumsuz yanıt verince, olay yerine psikolog çağrıldı. H.K., eşinin davasından vazgeçmesini isteyince polis olay yerine İ.K.'yi getirdi. İ.K. ve ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarının sonunda H.K. intihardan vazgeçti. H.K. sağlık görevlilerince kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihara kalkıştı

İNTİHARI SEYREDERKEN SOSYAL MESAFEYİ UMURSAMADILAR

Öte yandan, olayı görüp bölgede toplanan vatandaşlar, o anları izledi. Kalabalığın olayı izlediği sırada sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Koronavirüs tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeyi umursamayan kalabalıktaki bazı kişilerin cep telefonuyla canlı yayın yapması da dikkat çekti. Kalabalık, polisin uyarısıyla dağıldı.

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihara kalkıştı
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihara kalkıştı
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihara kalkıştı
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihara kalkıştı
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Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihara kalkıştı
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