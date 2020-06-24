Hüsne’nin dramı

Kayseri'de yaşayan Hüsne K., 17 yaşında tanıştığı Yusuf K.'nin (39) cinsel istismarına uğradı. Ailesi mağdur olmamasın diye Yusuf K.'ye kaçtığını söyleyen Hüsne K., "Evlendikten 3 yıl sonra başka bir genç kızın hayatını kararttı. Yaşı küçük kıza tecavüz ettiği için cezaevine girdi. Uğradığım şiddet nedeniyle kocama 1 ay evden uzaklaştırma cezası verdiler" dedi.Kocasına boşanma davası açtığını belirten Hüsne K., 2 yıl infazı bulunan Yusuf K.'nin bir daha eve gelmediğini ve başka bir kadınla birlikte yaşamaya başladığını söyledi. Eşinin ve ailesinin psikolojik şiddetine maruz kaldığını belirten genç kadın, "Boşanma davası açınca, bana türlü iftiralar attı. Şu an kaldığımız ev dedesinin evi. Eşim evi terk etmem için elektrik ve suyu kestirdi. Çocuğumu bana ve kardeşlerine düşman ettiler. Kayınbiraderim ise beni ölümle tehdit ediyor. Aileme de gidemiyorum. Yetkililerden yardımı istiyorum. Ne olur sesimizi duyun" diye konuştu.