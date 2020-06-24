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'nı birbirine katan şahıs yine olay çıkardı!

Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın ilçesinde hesap ödemeyip kavga çıkaran ve denize atlayan Zafer S. isimli şahıs, sahil güvenlik tarafından kurtarılmış, ardından taksi durağından gasp ettiği araçla kenti birbirine katmıştı. O şahıs yine yemek yediği mekanda hesap ödemeyip olay çıkardı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 10:47 Son Güncelleme: 24.6.2020 10:50 ABONE OL
Kuşadası'nı birbirine katan şahıs yine olay çıkardı!

Aydın'ın ilçesinde geçtiğimiz günlerde hesap ödememek için denize atlayıp Yunan adalarına kaçmak isteyen, daha sonra serbest kalıp, taksi gasp edip çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zafer S. ceza evinden çıktığı gün yine bir mekanda oturdu yedi içti hesap ödemeyince polis ekiplerince yine gözaltına alındı.

Kuşadası'nı birbirine katan şahıs yine olay çıkardı!

KOVALAMACA SONRASI YAKALANMIŞTI

'nda, Zafer S. 17 Haziran günü deniz kenarında lüks bir restoranda yemek yedikten sonra, 330 TL'lik hesabı ödemeyip, denize atlayıp yüzerek Yunan adalarına gitmeye çalışmıştı.

Kuşadası'nı birbirine katan şahıs yine olay çıkardı!

Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan Zafer S., daha sonra başka bir restorana gidip yine hesap ödememiş ve bir taksiciyi darp edip taksiyi kaçırmıştı.

Kuşadası'nı birbirine katan şahıs yine olay çıkardı!

Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanan Zafer S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Cezaevinden çıkan Salu, 'nda bir mekanda yine aynı şeyi yaptı.

Kuşadası'nı birbirine katan şahıs yine olay çıkardı!

Sahilde bir mekana oturan Zafer Salu yedi, içti hesap ödemeye gelince de "Param yok" diyerek mekandan ayrılmak istedi.

Kuşadası'nı birbirine katan şahıs yine olay çıkardı!

Mekan sahiplerinin ihbarı üzerine polis ekipleri 'nı bıktıran Zafer S.'yi tekrar gözaltına aldı.

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Kuşadası'nı birbirine katan şahıs yine olay çıkardı!
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