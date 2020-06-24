Kuşadası'nı birbirine katan şahıs yine olay çıkardı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz günlerde hesap ödememek için denize atlayıp Yunan adalarına kaçmak isteyen, daha sonra serbest kalıp, taksi gasp edip çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zafer S. ceza evinden çıktığı gün yine bir mekanda oturdu yedi içti hesap ödemeyince polis ekiplerince yine gözaltına alındı.