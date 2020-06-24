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24 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler raflarda! kataloğunda büyük indirim başladı

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın indirimli ürünler listesinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Kataloğun en dikkat çeken fırsatları arasında yaz için güneş kremleri indirimleri bulurken elektronikten, giysiye ve temizlik malzemelerine varıncaya kadar birçok üründe büyük fırsat yer alıyor. Haftanın indirimli ürünlerini kaçırmamak için markete akın etmeden önce kataloğu incelemek isteyenler 24 Haziran kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte 24 Haziran 2020 indirimli tam liste

Giriş Tarihi: 24.6.2020 07:43 Son Güncelleme: 24.6.2020 07:43 ABONE OL
ŞOK 24 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler raflarda! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başladı

Çarşamba gününe ilişkin ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta birbirinden güzel indirimleri raflara dizen markette elektronik, züccaciye-mutfak ürünleri, gıda ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Hem uygun hem kaliteli alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatları bünyesinde bulunduran marketin 24 Haziran ŞOK indirimli tam listesi haberimizde yer alıyor. Buna göre; ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 24 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 HAZİRAN

ŞOK indirimli ürünler kataloğu bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında yer alıyor. Yeni haftanın muhteşem indirimleri ŞOK kataloğunda bulunuyor. İşte yeni ve birbirinden uygun fiyatlı 24 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu listesi

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK 24 Haziran aktüel ürünler kataloğunu aşağıda bulunan görseller aracılığıyla takip edebilirsiniz.

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ŞOK 24 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler raflarda! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başladı
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