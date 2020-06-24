Son dakika: Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, cezası nedir? Maske takma zorunluluğu getirilen iller listesi

Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberine göre ülkemizdeki coronavirüsü vaka sayısındaki artışı önlemek amacıyla bazı illere maske takma zorunluluğu getirildi. Yetkililer maskenin takılması konusunda vatandaşları uyarsa da bu kurala uyulmaması ile bazı şehirlerde maske olmadan sokağa çıkma yasağı başladı. İstanbul, Bursa ve Ankara'dan sonra Ordu ve Yozgat iline de maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Buna göre; Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? Maske takmama cezası ne kadar? İşte maske takma zorunluluğu olan iller listesi ve son dakika haberinin ayrıntıları

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Yeni tip corona virüsüne karşı alınan önlemlerden birisi de maske takma zorunluluğu oluyor. İçişleri Bakanlığının illerin valiliklerine gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğu olan illerde kurala uymayanlara 900 lira ceza kesiliyor. Buna göre; maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?