TOKİ Tekirdağ Çorlu kura çekilişi sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi 2020: TOKİ Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Tekirdağ Çorlu kura çekilişi sonuçları için geri sayım sürüyor. Uygun fiyat ve taksit imkanı nedeniyle başvuru sürecinde yoğun ilgi gören 100 bin konut projesi kapsamında evlerin sahipleri belli olacak. Bugün; TOKİ Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu konutları sosyal medyada canlı yayınlanacak kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TOKİ Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler? İşte 24 Haziran 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ TEKİRDAĞ ÇORLU KEMALETTİN, MUHİTTİN VE HAYRABOLU KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 HAZİRAN İSİM LİSTESİ VE CANLI YAYIN EKRANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura çekilişi yapılıyor.