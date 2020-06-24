TOKİ Tekirdağ Çorlu kura çekilişi sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi 2020: TOKİ Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Tekirdağ Çorlu kura çekilişi sonuçları için geri sayım sürüyor. Uygun fiyat ve taksit imkanı nedeniyle başvuru sürecinde yoğun ilgi gören 100 bin konut projesi kapsamında evlerin sahipleri belli olacak. Bugün; TOKİ Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu konutları sosyal medyada canlı yayınlanacak kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TOKİ Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler? İşte 24 Haziran 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura çekilişi yapılıyor.
TOKİ Tekirdağ 2020 konut projeleri için yapılacak olan çekiliş ile 3 proje için hak sahipleri belirlenecek.
İlk kura çekilişinde Tekirdağ Çorlu Kemalettin konut projesi için satışa sunulan 525 adet 2+1 konut ve 225 adet 3+1 konut olmak üzere 750 adet konut için hak sahipleri belirlenecek.
Tekirdağ Hayrabolu Toplu Konut Projesi için satışa sunulan 105 adet 2+1 konut ve 45 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 150 adet konut için hak sahipleri belirlenecek.
Tekirdağ Çorlu Muhittin Mahallesi konut projesi için yapılacak. Satışa sunulan 210 adet 2+1 ve 90 adet 3+1 konut olmak üzere 300 adet konut için hak sahipliği belirleme kurası yapılacak.
Saatlerinde gerçekleştirilecek olup çekilişleri kurumun sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan canlı yayından takip edebilir aşağıdaki link yardımı ile sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...
TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞİ YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...