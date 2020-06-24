TOKİ Tekirdağ Çorlu kura çekilişi sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi 2020: TOKİ Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura sonuçları açıklandı mı?

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Çorlu kura çekilişi sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi 2020: TOKİ Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura sonuçları açıklandı mı?

Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura çekilişi canlı yayın ile bugün yapılıyor. 100 Bin sosyal konut projesi kapsamında Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu’da TOKİ tarafından inşa edilen konular sahiplerini bulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Böylelikle kuralar sosyal medyadan canlı olarak izlenebiliyor. Peki, TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2020 TOKİ Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura sonuçları ve kazanan isim listesi

Giriş Tarihi: 24.6.2020 10:32 Son Güncelleme: 24.6.2020 10:33 ABONE OL
TOKİ Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura sonuçları açıklandı mı? Tekirdağ Çorlu TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi!

Çorlu kura çekilişi sonuçları için geri sayım sürüyor. Uygun fiyat ve taksit imkanı nedeniyle başvuru sürecinde yoğun ilgi gören 100 bin konut projesi kapsamında evlerin sahipleri belli olacak. Bugün; TOKİ Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu konutları sosyal medyada canlı yayınlanacak kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler? İşte 24 Haziran 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ TEKİRDAĞ ÇORLU KEMALETTİN, MUHİTTİN VE HAYRABOLU KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 HAZİRAN İSİM LİSTESİ VE CANLI YAYIN EKRANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura çekilişi yapılıyor.

TOKİ Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura sonuçları açıklandı mı? Tekirdağ Çorlu TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi!

TOKİ TEKİRDAĞ ÇORLU KEMALETTİN, MUHİTTİN VE HAYRABOLU KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020 konut projeleri için yapılacak olan çekiliş ile 3 proje için hak sahipleri belirlenecek.

İlk kura çekilişinde Kemalettin konut projesi için satışa sunulan 525 adet 2+1 konut ve 225 adet 3+1 konut olmak üzere 750 adet konut için hak sahipleri belirlenecek.

Tekirdağ Hayrabolu Projesi için satışa sunulan 105 adet 2+1 konut ve 45 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 150 adet konut için hak sahipleri belirlenecek.

Tekirdağ Çorlu Muhittin Mahallesi konut projesi için yapılacak. Satışa sunulan 210 adet 2+1 ve 90 adet 3+1 konut olmak üzere 300 adet konut için hak sahipliği belirleme kurası yapılacak.

Saatlerinde gerçekleştirilecek olup çekilişleri kurumun sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan canlı yayından takip edebilir aşağıdaki link yardımı ile sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞİ YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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TOKİ Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura sonuçları açıklandı mı? Tekirdağ Çorlu TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi!
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TOKİ Tekirdağ Çorlu kura çekilişi sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi 2020: TOKİ Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Muhittin ve Hayrabolu kura sonuçları açıklandı mı?
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