Yedisu'da 6,5 büyüklüğünde deprem olabilir

Karlıova'nın deprem üretme potansiyeli çok yüksek bir yer olduğunu vurgulayan Özer, "Tarihsel döneme baktığımızda Karlıova bölgesinde 15-20 yılda 5.6 ile 5.7 büyüklüğünde yani 5,5 ile 6 arasında çok sayıda deprem üretmiş. Bölgede belli yıllarda depremlerin tekrarlanma potansiyeli var. Karlıova'da tektonik koşullar sebebiyle deprem olması gayet normal" dedi.

BÖLGEDE 4'TEN BÜYÜK 395 DEPREM MEYDANA GELMİŞ

Deprem Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Ender Bayrak, 14 Haziran'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından yaptıkları incelemede 1900'lü yıllardan bugüne kadar bölgede 4'ten daha büyük 395 depremin meydana geldiğini belirlediklerini bildirdi. Bölgedeki depremlerin genelde sığ olduğu için yüzeyde daha sık hissedildiğini kaydeden Bayrak, 4'ten büyük depremlerin ise 6'dan küçük olduklarını rapor ettiklerini söyledi.

Depremleri incelerken 2005 yılında yaşanan sarsıntıların dikkatlerini çektiğini vurgulayan Bayrak, "Şu anki bölgeye yakın bir yerde 6 adet 5'ten büyük deprem olduğunu gözlemledik. 14 Haziran'daki şoktan 14-15 saat sonra 5.6 büyüklüğündeki depremi gözlemledik. Bunun üzerine 2005 yılını göz önüne aldığımızda aynı durumun yaşandığını fark ettik. Bir yıl içerisinde 6 kez 5 ile 5.7 arasında depremi gözlemledik. Bölgedeki plakalarımızda devamlı hareket halinde. 14 Haziran sonrası da bu durum yaşanabilir. Ama bunu söylemek için erken daha detaylı analizler yapmak gerekir" diye konuştu.

