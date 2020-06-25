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İstanbul'da hayrete düşüren görüntüler! Tekmeler, yumruklar, danslar...

İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntüler ortaya çıktı. Motosikletli 3 kişi, E-5 Karayolu mevkisinde, kendileri ile birlikte trafiktekilerin de canını tehlikeye düşürdü. Birbirlerine hareket halindeyken tekme, yumruk savuran iki kişi yürekleri ağza getirirken, bir motosikletli ise gidonu dakikalarca bırakarak dans etti. O görüntüler bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi...

İHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 12:08 Son Güncelleme: 25.6.2020 12:15 ABONE OL
İstanbul'da hayrete düşüren görüntüler! Tekmeler, yumruklar, danslar...

E-5 Karayolu mevkisinde seyir halinde olan 3 motosikletli maganda, hem dans ederek hem de birbirlerine tekme ve yumruk atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar o anları sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'da hayrete düşüren görüntüler! Tekmeler, yumruklar, danslar...

E-5 Karayolu'nda motosikletli magandalar dans edip birbirine tekme attı | Video

İstanbul'da hayrete düşüren görüntüler! Tekmeler, yumruklar, danslar...

E-5 Karayolu mevkisinde seyir halinde olan 3 motosiklet sürücüsünden biri trafikte gidonu bırakarak dans etmeye başladı. Dakikalarca bu şekilde seyreden sürücü hem kendi hem arkadaşlarının hem de çevredeki sürücülerin canını tehlikeye attı.

İstanbul'da hayrete düşüren görüntüler! Tekmeler, yumruklar, danslar...

Aynı magandalar yine trafikte seyrettikleri esnada birbirlerine tekme ve yumruk hareketi yaptı. Çevresindeki sürücülerin canını bir an olsun düşünmeyen magandalardan biri, trafikteki sürücülerin arasında motosiklette ayağa kalkıp arkadaşına kalçasını dokundurttu.

Sürücülerin gördükleri manzara karşısında şoke olduğu görüntüleri magandalar bir de sosyal medyada paylaştı.

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İstanbul'da hayrete düşüren görüntüler! Tekmeler, yumruklar, danslar...
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