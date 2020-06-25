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'nı karıştıran adam yine boş durmadı!

Aydın'ın ilçesinde yaşayan Zafer Solo isimli adam, adeta şehrin korkulu rüyası oldu. Gittiği lokantalarda yiyip içiyor, hesap ödemeden çıkmak isteyince çalışanlarla kavga ediyor; taksi durağı basıp esnafı yaralıyor ve araçlarını gasp ediyor... En son bir restoranı birbirine katan adam, tutuklanıp serbest kaldıktan sonra şimdi de yine bir restoranda olay çıkarınca gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 17:30 Son Güncelleme: 25.6.2020 17:33 ABONE OL
Kuşadası'nı karıştıran adam yine boş durmadı!

Ankara'dan 'na gelen Zafer Solo, 17 Haziran günü, ünlü bir balık restoranına gitti. Alkol alan Solo, garsonlara 'Ben gidiyorum' diyerek, denize atladı. Restoran çalışanları durumu, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri de Solo'yu kurtarıp, olay yerinin yaklaşık 200 metre ilerisinde karaya çıkardı.

Kuşadası'nı karıştıran adam yine boş durmadı!

Zafer Solo, kıyafetlerinin ıslak olmasına aldırmadan başka bir restorana girdi. Burada da alkol alıp, yemek yiyen Solo, kapanış saati olan 23.45'te tüm uyarılara rağmen masadan kalkmadı. Bunun üzerine restoran yetkilileri polisten yardım istedi. Gelen polis ekiplerince dışarı çıkarılan Solo, restoran yetkililerinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Zafer Solo, serbest bırakılmasının ardından bu defa gittiği yakındaki bir durakta şoförüne saldırıp, 09 T 4281 plakalı taksiyi gasp etti. Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Solo, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Solo, Söke Cezaevi'ne koyuldu.

Kuşadası'nı karıştıran adam yine boş durmadı!

5 gün tutukla kalan Solo, geçen 23 Haziran günü tahliye edilerek, salıverildi. Serbest kalır kalmaz yeniden 'na gelen Solo, yine bir restorana gidip, yemek yiyip, içki içti. Ancak, kapanış saati olan 23.45'te masadan kalkmak istemeyince, polis zoruyla dışarı çıkartılıp, gözaltına alındı. Bir süre gözaltında tutulan Solo, restoranın yetkililerinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Kuşadası'nı karıştıran adam yine boş durmadı!

Restoranda garson olarak çalışan Neslihan Özkaya (34), "Saat 22.00 sıralarında geldi. Benden içki istedi. İçkisini getirdim. Sonra, 'Ben 'nı karıştıran, denize atlayan adamım' dedi.

Kuşadası'nı karıştıran adam yine boş durmadı!

Ben de durumu hemen diğer arkadaşlarıma bildirdim. Sonra polisi çağırdık. Polisler gelip kendisini götürdü. esnafı ve restoran çalışanları olarak bizler bu kişinin tekrar tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

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Kuşadası'nı karıştıran adam yine boş durmadı!
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