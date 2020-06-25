Kuşadası'nı karıştıran adam yine boş durmadı!

Zafer Solo, kıyafetlerinin ıslak olmasına aldırmadan başka bir restorana girdi. Burada da alkol alıp, yemek yiyen Solo, kapanış saati olan 23.45'te tüm uyarılara rağmen masadan kalkmadı. Bunun üzerine restoran yetkilileri polisten yardım istedi. Gelen polis ekiplerince dışarı çıkarılan Solo, restoran yetkililerinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Zafer Solo, serbest bırakılmasının ardından bu defa gittiği yakındaki bir durakta şoförüne saldırıp, 09 T 4281 plakalı taksiyi gasp etti. Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Solo, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Solo, Söke Cezaevi'ne koyuldu.



