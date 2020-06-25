Şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanmıştı... Acı haber geldi

Öte yandan, kaçan şüpheliler A.U. (16) ve M.Y. (15) ise olay günü düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden M.Y. sorgusunun ardından ailesine teslim edilirken, A.U. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.U. sorgusunun ardından 'görevli memura görevini yaptırmamak için direnme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. A.U.'nun ifadesinde arkadaşıyla parkta otururken polislerin geldiğini gördüklerini, maske takmadıkları için ceza yazılacağı korkusuyla kaçtıklarını anlattığı öğrenildi.