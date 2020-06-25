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Şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanmıştı... haber geldi

'da kimlik sormak istediği sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp kafasını duvara çarpan memuru Selcan Akbaş'ın (27) beyin ölümü gerçekleşti.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 18:55 Son Güncelleme: 25.6.2020 19:09 ABONE OL
Şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanmıştı... Acı haber geldi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekibinde görevli ekibi, 15 Haziran akşamı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda, 2 şüpheliye kimlik sormak istedi. Ancak 2 , kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında A.U. olduğu belirlenen şüpheli, polis memuru Akbaş'a tekme savurdu. Tekmeden kurtulmak isterken dengesini kaybederek yere düşen polis memuru, başını duvara çarpıp, yaralandı.

Şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanmıştı... Acı haber geldi

Ambulansla Devlet Hastanesi'ne götürülen Selcan Akbaş'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Akbaş, 23 Haziran'da kara ambulansıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi. Akbaş'ın bugün öğle saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanmıştı... Acı haber geldi

Öte yandan, kaçan şüpheliler A.U. (16) ve M.Y. (15) ise olay günü düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden M.Y. sorgusunun ardından ailesine teslim edilirken, A.U. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.U. sorgusunun ardından 'görevli memura görevini yaptırmamak için direnme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. A.U.'nun ifadesinde arkadaşıyla parkta otururken polislerin geldiğini gördüklerini, maske takmadıkları için ceza yazılacağı korkusuyla kaçtıklarını anlattığı öğrenildi.

Şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanmıştı... Acı haber geldi
Şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanmıştı... Acı haber geldi
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Şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanmıştı... Acı haber geldi
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