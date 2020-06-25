Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’de 200 yılda 700 hortum yaşandı

Türkiye’de 200 yılda 700 hortum yaşandı

Giriş Tarihi: 25.6.2020 ABONE OL
Türkiye’de 200 yılda 700 hortum yaşandı
Newcastle Üniversitesi araştırmacısı, atmosfer bilimci Dr. Abdullah Kahraman, "Türkiye'de bugüne kadar gerçekleşmiş 700 küsur hortumu tespit ederek kayıt altına aldık. Bunların ilki de 1818 yılında Çeşme'deki hortuma kadar gidiyor" dedi. Hortumlarla ilgili meteorolojik gözlemsel kayıtların eksik olduğunu söyleyen Karaman, "Bunun nedeni, hortumların çok dar alanda ve çok kısa sürede gerçekleşen hadiseler olması. Son 5 yılda İstanbul ve Kocaeli'nde 13 hortum kaydı var. Türkiye tarihinde en ölümlü hortum kaydı 1930'da Edirne'de kaydedildi. O hortumda 20 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’de 200 yılda 700 hortum yaşandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA