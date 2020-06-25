Türkiye’de 200 yılda 700 hortum yaşandı

Newcastle Üniversitesi araştırmacısı, atmosfer bilimci Dr. Abdullah Kahraman, "Türkiye'de bugüne kadar gerçekleşmiş 700 küsur hortumu tespit ederek kayıt altına aldık. Bunların ilki de 1818 yılında Çeşme'deki hortuma kadar gidiyor" dedi. Hortumlarla ilgili meteorolojik gözlemsel kayıtların eksik olduğunu söyleyen Karaman, "Bunun nedeni, hortumların çok dar alanda ve çok kısa sürede gerçekleşen hadiseler olması. Son 5 yılda İstanbul ve Kocaeli'nde 13 hortum kaydı var. Türkiye tarihinde en ölümlü hortum kaydı 1930'da Edirne'de kaydedildi. O hortumda 20 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. AA