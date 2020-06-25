Yıllar önce işlediği soygun yanına kar kalmadı!

Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan genç adamın yıllar önce faili meçhul kalan bir oto hırsızlığının da faili olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Özkan Ç., İstanbul Fatih'te yaşıyordu. Genç adama ait olan lüks marka araca yıllar önce bir hırsız girmiş ve aracın teybini çalmıştı. Olayla ilgili şikâyetçi olan genç adamın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı.

DNA ÖRNEKLERİ UYUŞTU

Emniyet güçleri otomobil üzerinde yaptığı incelemede kayıt altına aldıkları DNA örneklerini sisteme yüklemişti. Polisler yıllar sonra başka bir hırsızlık olayında yakalanarak gözaltına aldığı Erdal Ş.'nin DNA örneklerini alınca daha önceden araçtan hırsızlık yapan kişinin de Erdal Ş. olduğu tespit edildi.

YARGILANACAK

Savcılık genç adamın aracındaki teybi çalan şüphelinin Erdal Ş. olduğunu tespit edince olayla ilgili iddianame düzenledi. 2015 yılında yaşanan hırsızlık olayını kriminal raporlarla ortaya çıkaran emniyetin tespiti ardından Erdal Ş. hakkında "Mala Zarar Verme" ve "Hırsızlık" suçlarından dava açtı. 13,5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.