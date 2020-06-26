Kahramanlara ‘Vefa ve Teşekkür’ sergisi

Koronavirüsle mücadelede destan yazan sağlık çalışanları için, 'Vefa ve Teşekkür' temalı 'Karantina-Yeni Medeniyet' resim sergisi açıldı. Marmara Üniversitesi Eğetim ve Araştırma Hastanesi'nde, açılan sergiye İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başhekim Prof. Dr. İsmail Cinel'in yanı sıra hastanede görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanları katıldı. Sanatçı Serkan Bayer'in eserlerinin yer aldığı sergi 17 Temmuz'a kadar sürecek. 12 eserin yer alacağı başyapıtlar, 'Rab ve Ruh', 'Evren Yarıkları'dan oluşuyor. Diğer 10 resim ise sanatçı Bayer'in Maarif serisi adını verdiği özel işleri kapsarken, bu eserlerden 6'sı koronavirüsle mücadelede karantina günlerinde oluşturuldu. Bayer, Cinel'e, serginin hayata geçmesinde emeği olan Ahmet Erhan Çelik'e, Radyolog Çetin Öner'e ve asistanı Mehmet Doğudemir'e teşekkürlerini ilettiğini belirtti.Sergide üzerlerine giydirilmiş doktor önlüklerine sağlık çalışanları tarafından hatıra imzası atılmış iki cansız manken bulunuyor. İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, İstanbul Kamu Hastaneleri Başkanlığı Başkanı Dr. Ersin Şimşek de sergiyi ziyaret etti.