'Pes' dedirten kavga! Avukat, eski müvekkiline yumrukla saldırdı

Olaydan sonra darp edilen şahsın eski avukatından şikayetçi olduğu öğrenildi.



Avukatlık mesleği açısından görevini tam anlamıyla yerine getirmesine rağmen fiziki olaya karıştığı için üzüntülü olduğunu söyleyen Semih T., bahse konu kişiler tarafından daha önce tehdit ve hakaret içerikli sözlerin ardından yanına 4 kişi ile gelinmesinin ardından kendisini korumak zorunda kaldığını, kışkırtıldığı için böylesi istenmeyen bir davranışa başvurduğunu ifade etti.