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'Pes' dedirten kavga! , eski müvekkiline yumrukla saldırdı

Akılalmaz olay Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşandı. Semih T. isimli , kendisini azlettiği için eski müvekkili Ufuk İ.'yi yumrukladı. Kameralara yansıyan görüntülerde müvekkilinin oturduğu yerde önünden geçerken önce aralarında sözlü münakaşa yaşanıyor, ardından saldırgan avukat, yanında birkaç kişi ile gelip eski müvekkiline saldırıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 10:24 ABONE OL
'Pes' dedirten kavga! Avukat, eski müvekkiline yumrukla saldırdı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde olduğu öğrenilen bir kişi sokağı adeta ringe çevirdi. Yumruklu savunma yapan avukatın kendisini azlettiği öğrenilen eski müvekkilini yumruklama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, avukatın yumruklu savunması boksörleri aratmadı.

'Pes' dedirten kavga! Avukat, eski müvekkiline yumrukla saldırdı

İlginç olay, Nazilli merkez Altıntaş Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, bir yerde oturup yakınları ile birlikte çay içen ve olduğu öğrenilen Semih T. ile önünden gelip geçen Ufuk İ. arasında sözlü bir münakaşa yaşanıyor. Daha sonra yanında birkaç kişi ile tekrar bölgeden geçmekte olan şahsın üzerine yürüyen Semih T. yumrukları ile eski müvekkilini adeta yere seriyor.

'Pes' dedirten kavga! Avukat, eski müvekkiline yumrukla saldırdı

Olayın, mağdur Ufuk İ.'nin devam eden bir davasından avukatı olan Semih T.'yi azlettiğinden dolayı yaşandığı ileri sürüldü. Eski müvekkilinin yanına birkaç kişi ile gelince kendini korumak için istenmeyen böyle bir olaya giriştiğini belirten Semih T. ise yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

'Pes' dedirten kavga! Avukat, eski müvekkiline yumrukla saldırdı

Olaydan sonra darp edilen şahsın eski avukatından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Avukatlık mesleği açısından görevini tam anlamıyla yerine getirmesine rağmen fiziki olaya karıştığı için üzüntülü olduğunu söyleyen Semih T., bahse konu kişiler tarafından daha önce tehdit ve hakaret içerikli sözlerin ardından yanına 4 kişi ile gelinmesinin ardından kendisini korumak zorunda kaldığını, kışkırtıldığı için böylesi istenmeyen bir davranışa başvurduğunu ifade etti.

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'Pes' dedirten kavga! Avukat, eski müvekkiline yumrukla saldırdı
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