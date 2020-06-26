Pirince giderken evdeki bulgurdan oldu

İstanbul Avcılar'da ikamet eden Hülya S.'nin (42) bir miktar borcu vardı ve borcunu ödemek için çare arıyordu. İnternetteki bahis sitelerinde dolaşan Hülya S., tanımadığı bir şahısla iletişim kurdu. Bu şahsın telefon numarasını aldıktan sonra da whatsapp üzerinden görüşmeye devam etti. Telefonla arayan bir şahıs Hülya S.'ye kendisine bir miktar para göndermesi halinde yüklü miktarda para kazanabileceğini söyledi.

DOLANDIRICILAR BİR AVUKATIN İSMİNİ KULLANDI

Şahsın söylediklerine inanan Hülya S., kendisine verilen banka hesabına toplamda 12 bin 200 TL para yatırdı. Hülya S., bu sayede kazanacağı paralarla borçlarından kurtulmayı hayal ederken, aynı numarayla gelen aramayla hayatının şokunu yaşadı. Telefondaki şahıs kendisini İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Uğur P. olarak tanıttıktan sonra, daha fazla para göndermesi gerektiğini, göndermemesi halinde savcılık tarafından hakkında ceza davası açılacağını bu yüzden daha fazla para ödemek durumunda kalacağını söyledi. Bu görüşmeden sonra Hülya S., gerçek avukat Uğur P.'yi arayınca dolandırıldığını anladı. Dolandırıcılar avukatın da ismini kullanmışlardı. Hülya S. ve avukat Uğur P., 12 Mart 2018'de şikayette bulundu.

DOLANDIRICILAR İFADELERİNDE ÜÇ MAYMUNU OYNADI

Başlatılan soruşturma kapsamında Hülya S.'nin arandığı telefon numarasının şüpheli Doğancan Yılmaz'a, paranın gönderildiği hesabın ise şüpheli Emre Aslan'a ait olduğu tespit edildi. Doğancan Yılmaz, ifadesinde hattın kendisine ait olduğunu kabul ederken, müştekiden herhangi bir para talebinin olmadığını ileri sürdü. Diğer şüpheli Emre Aslan ise, Hülya S.'den alınan para için ilginç bir iddia attı ortaya. İnternet üzerinden "Knight Online" oyuncusu olduğunu söyleyen Emre Aslan, bu oyun kapsamında geliştirdiği sanal karakter, diğer sanal oyun gereçlerini "NTT Game" üzerinden satışa sunduğunu söyledi. Müşteki tarafından hesabına bir para yatırılmışsa bu paranın da bu nedenle yatırılmış olabileceğini iddia etti.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Her iki şüphelinin, suç tarihinde fikir, irade ve eylem birlikteliği içerisinde hareket edip, bilişim sistemlerinin yanı sıra bankayı da aracı kılarak, hileli söz ve davranışlarla aldattıkları müştekiden haksız menfaat temin ettiklerinin kanaatine vardığını belirten Cumhuriyet Savcısı, iki şüpheli hakkında 'Bilişim sistemlerinin ve bankanın aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle bu yıl 12 Mart'ta Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.