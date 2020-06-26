Son dakika haberi: İzmir'de deprem oldu! Deprem İstanbul'da da hissedildi... (Manisa son depremler)

AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Manisa'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Saruhanlı olarak belirlenen depremin 5.5 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Manisa'da yaşanan deprem İzmir ve İstanbul'da da hissedildi. Kısa süreli bir panik yaşan vatandaşlar depremin korkusu ile kendisini sokağa attı. Manisa'daki depremin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlarda sosyal medyadan sallantıyı net bir şekilde hissettiklerini dile getirdi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre son depremler listesi!

Depremin şiddeti 5.5 olarak açıklandı. Deprem sadece Manisa'da değil İzmir, Bodrum, Balıkesir ve İstanbul gibi yerlerde de hissedildi. İzmir - Manisa depremi son günlerde geçirdiğimiz 3. deprem oldu. Bingöl ve Van'dan sonra üçüncü deprem yaşandı.

Depremin merkez üssünün Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olduğu ifade edildi. Depremin saati 10:21, derinliği 9.29 km olarak bildirildi.

Son dakika: Manisa'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Deprem anı kamerada! | Video