SON DAKİKA: Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Yeni genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları

İçişleri Bakanlığı tarafından gelen son dakika haberine göre hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS sınavı nedeniyle uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağı hakkındaki genelge il valiliklerine gönderildi. Bu noktada, genelge ile ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, 'Yarın 27-28 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?' sorusunu araştırıyor. Bu başlık altında, sokağa çıkma yasağı saatleri ve yasaktan muaf olanlar hakkında son dakika bilgilere ulaşabilirsiniz…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü, belirlenen saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise yeni haftanın başlangıcı ile beraber milyonların gündemine geldi. YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.