Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Yeni genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları

: Yarın saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Yeni genelgeye göre hafta sonu detayları

Türkiye’de milyonlarca üniversite adayı hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS sınavına girecek. Bu noktada, YKS sınavı nedeniyle uygulanacak olan kısmi ile ilgili genelge İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilirdi. Sokağa çıkma yasağı genelgesinde, önceki kısıtlamalardan farklı olarak bazı detaylar yer alıyor. Peki, bu hafta sonu cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitecek? İşte kısıtlama saatleri ve genelge hakkında detayları…

Giriş Tarihi: 26.6.2020 23:36 ABONE OL
SON DAKİKA: Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Yeni genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları

İçişleri Bakanlığı tarafından gelen haberine göre hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS sınavı nedeniyle uygulanacak kısmi hakkındaki genelge il valiliklerine gönderildi. Bu noktada, genelge ile ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, 'Yarın 27-28 Haziran saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?' sorusunu araştırıyor. Bu başlık altında, sokağa çıkma yasağı saatleri ve yasaktan muaf olanlar hakkında son dakika bilgilere ulaşabilirsiniz…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü, belirlenen saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise yeni haftanın başlangıcı ile beraber milyonların gündemine geldi. YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

SON DAKİKA: Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Yeni genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafınca yayımlanan genelgeye göre; 81 ilde uygulanacak olan kısıtlama 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak olup genelge içerisinde yer alan saatler arasında uygulanırken YKS sınavına girecek öğrenci ve veliler kısıtlamadan muaf tutulacak…

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge şöyle;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

SON DAKİKA: Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Yeni genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

SON DAKİKA: Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Yeni genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları

YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;

YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,

YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak…

SON DAKİKA: Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Yeni genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

YKS ülke genelinde yapıldığından kısıtlama 81 ilde uygulanıyor…

SON DAKİKA: Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Yeni genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Yeni genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA