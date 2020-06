YKS 2020 baraj puanı kaç? YKS baraj puanı değişir mi, düşer mi

Üniversite adayı öğrencilerin heyecanlı bekleyişi bu hafta sonu sona erecek. YKS'nin üç ayrı oturumu olan AYT, TYT ve YDT'de öğrenciler hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için ter dökecekler. YKS'de her bir oturumun kendine ait bir baraj puanı var. Bu nedenle de öğrenciler 'YKS baraj puanı ne kadar' sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu başlık altında, AYT, TYT ve YDT için ÖSYM tarafından belirlenen baraj puanları yer almaktadır.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

