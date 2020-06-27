Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet İşleri 2020 Kurban Bayramı tarihi…

Bayramlar islam dünyasının birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendiren en önemli değerlerden biridir. Öte yandan bu yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramının kaç gün tatil olacağı merak konusu oluyor. Bu bağlamda Kurban bayramı ile ilgili şimdiden plan yapmak isteyen vatandaşlarımız Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? sorusunun cevabına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 tarihinde olacak. Kurban Bayramının 1. günü 31 Temmuz 2020 Cuma günüdür. Bu yıl Kurban Bayramı resmi açıklama yapılmamakla birlikte 4 gün tatil olması bekleniyor.