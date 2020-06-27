Bugün marketler ve mahalle bakkalları açık mı, çalışıyor mu? A101, Migros, ŞOK, BİM marketler hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından YKS sınavlarının düzenleneceği 27- 28 Haziran'da kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketlerin çalışma saatlerini belirlendi. Temel ihtiyaçlarını karşılamak adına gidilen bakkal ve BİM, A101, ŞOK, Migros gibi marketlerin açık mı kapalı mı olduğunu merak edenler için genelge yayınlandı. 27- 28 Haziran Cumartesi ve Pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin belirli saat aralığında hizmet verilmesine izin verilecek. Buna göre; Bugün marketler ve bakkallar açık mı, kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Market çalışma saatleri 2020!
Yayınlanan genelgeye göre;
Sokağa çıkma kısıtlaması 27- 28 Haziran tarihlerinde 81 ilde uygulanacak. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdiği genelgede: "LGS ve YKS Tedbirleri konulu genelgeye göre; YKS'nin yapılacağı gün yoğunluğun önlenmesi adında belli saat dilimlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu bağlamda; hafta sonu sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri şöyle;
İşte sokağa çıkma yasağı market çalışma saatlerine ilişkin tüm bilgiler
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 27 28 Haziran'da uygulanacak olan sınırlı sokağa çıkma yasağında açık tutulacak yerler belirlendi. Genelgede şu ifadeler yer alıyor;
Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek)
Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık olacak.
Geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle birlikte marketlerin çalışma saatleri değişti.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.
Migros çalışma saatleri:
Migros 09:00'da açılıyor, 21:00'da kapanıyor. (Bazı bölgelerde değişiklik gösterebilir)