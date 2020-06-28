Son dakika: Doğum sancısı tutan kadın hastane girişinde doğurdu

POLİS DE OLAY YERİNDEYDİ

Doğum anında iki polis memurunun bir problem olduğunu düşünerek Susan, Joseph ve klinik uzmanına yaklaştığı görülürken; klinik uzmanının polislere, 'O iyi. Ben ebeyim. Şu anda doğum yapıyor' dedi.