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Son dakika: Doğum sancısı tutan kadın hastane girişinde doğurdu

Dünya medyası bu görüntüyü paylaşıyor. Son dakika haberine göre; ABD'nin eyaletinde doğum sancısı tutan kadının hastane girişinde bebeğini ayakta doğurması herkesi şaşkın çevirdi. Görüntülerde kadının eşi tarafından hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı, tam hastanenin girişine geldikleri sırada bebeği doğurduğu görülüyor. Doğum sancısı çeken kadına eşi elinden tutarak teselli verirken kadının doğumunu bir kadın sağlık personeli gerçekleştirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 15:36 Son Güncelleme: 28.6.2020 15:41 ABONE OL
Son dakika: Doğum sancısı tutan kadın hastane girişinde doğurdu

ABD'nin eyaletinde sıradışı bir olay yaşandı. Florida eyaletine bağlı Miami kentinde doğum yapmak üzere eşi Joseph Anderson birlikte kliniğe giden Susan Anderson, daha fazla artan şiddetli sancılara dayanamayınca kliniğin otoparkında ayakta doğum yaptı.

Son dakika: Doğum sancısı tutan kadın hastane girişinde doğurdu

ABD medyasına konuşan Susan Anderson, 'Araçla kliniğe giderken eşime döndüm ve daha fazla dayanamayacağımı söyledim. Otoparkta yürürken de binaya yetişebileceğimi düşünmüyordum' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Doğum sancısı tutan kadın hastane girişinde doğurdu

KLİNİKTEN YARDIMA KOŞTULAR

Güvenlik kamerasınca kaydedilen sıra dışı doğum anında, klinikteki uzmanlardan birinin Susan Anderson'a direktif verdiği ve yardımcı olduğu görüldü.

Son dakika: Doğum sancısı tutan kadın hastane girişinde doğurdu

O sırada eşi Joseph Anderson'ın da ayakta duran eşinin elinden tutarak destek olduğu kameralara yansıdı.

Son dakika: Doğum sancısı tutan kadın hastane girişinde doğurdu

Doğum gerçekleştikten sonra bebeğini kucağına alan anne Susan Anderson, eşi ve klinik uzmanıyla birlikte binaya giriş yaptı.

Son dakika: Doğum sancısı tutan kadın hastane girişinde doğurdu

POLİS DE OLAY YERİNDEYDİ

Doğum anında iki polis memurunun bir problem olduğunu düşünerek Susan, Joseph ve klinik uzmanına yaklaştığı görülürken; klinik uzmanının polislere, 'O iyi. Ben ebeyim. Şu anda doğum yapıyor' dedi.

Son dakika: Doğum sancısı tutan kadın hastane girişinde doğurdu

Klinik uzmanını uyarısını dikkate alan polis memurları olayı uzaktan izledi.

Son dakika: Doğum sancısı tutan kadın hastane girişinde doğurdu

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Son dakika: Doğum sancısı tutan kadın hastane girişinde doğurdu
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