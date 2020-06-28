Yer: Ataşehir... Çamurun üstünden atlamak için kullandıkları taş Roma eseri çıktı!

"YERİ GELDİĞİNDE ÇAMURUN ÜZERİNDEN ATLAMAK İÇİN KULLANILIYORDU"

"Ben Düzce'de öğretmenlik yapıyorum. Buraya akraba ziyaretine geldik. Bahçede oturup çay içiyorduk. Duvarın dibinde mermer parçası gördüm." diyen Abdülhamit Dal, Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen taş ile ilgili şunları söyledi:

"Onun farklı bir taş olduğunu anladım. Sorduğumda bu evin temeli için taş istediklerini söylediler. Onlar da taşın farklı bir taş olduğunu anladıkları için bir kenara koymuşlar. Daha sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi ile irtibata geçtik. Müze yetkilileri de ilgilendiler. Taşı yerine teslim ettik.