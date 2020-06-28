YKS AYT öncesi zihin açıklığı için sınav duası! Kalem Suresi hikmeti nedir, nasıl okunur, anlamı nedir?

Mekke döneminde inen ve adını birinci ayette geçen elkalem kelimesinden alan sınav duası olarak da kabul edilen Kalem Suresi için araştırmalar başladı. Her sınav öncesi zihin açan ve öğrencilere manevi destek niteliği sağlayacak olan sınav duası okunuşu ve anlamı merak ediliyor. Özellikle sınava girerken okunacak dualar arasında yer almasından dolayı da büyük önem taşımaktadır. YKS öncesi okunması gereken Kalem Suresi okunuşu! (Sınav Duası) Kalem Suresi okunuşu ve anlamı!

KALEM SURESİ (SINAV DUASI) OKUNUŞU: FAZİLETLERİ NELERDİR?

Mekke döneminde inmiş olup, 52 ayetten oluşmuştur. Adını ''elKalem'' kelimesinden alan bu sure ''Nun'' suresi diye de isimlendirilir. Sınavlardan önce zihni açmak ve başarılı olmak için de okunmaktadır.

İşte Kalem Suresi okunuşu ve anlamı...