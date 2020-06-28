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ikinci oturumu AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Milyonlarca öğrencinin katıldığı ve YDT için son dakika uyarısı!

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin eğitim hayatını etkileyecek ’nin ilk oturumu dün sabah gerçekleşti. TYT’den sonra bugün de AYT ve YDT sınavları yapılacak YKS’de AYT ve YDT’nin saat kaçta başlayıp kaçta bittiği hakkında son dakika araştırmaları tüm hızıyla sürüyor. Tüm eğitimcilerin ifade ettiği biçimde iyi bir kariyerin anahtarlarından biri de sağlam bir üniversite eğitimidir. Dünyada etkisini gösteren corona virüs tehlikesi nedeniyle AYT ve YDT’nin başladığı ile bittiği saatler arasında sorun yaşamamak adına ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. AYT de tıpkı TYT gibi saat 10:15’te başlayacak. Öğrenciler saat 10:00’dan sonra salona alınmayacak.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 07:27 ABONE OL
YKS ikinci oturumu AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Milyonlarca öğrencinin katıldığı Alan Yeterlilik Testi ve YDT için son dakika uyarısı!

Başarılı bir kariyer hedefi olan her lise öğrencisinin en büyük hayali iyi bir üniversite okumaktır. Hayallere ulaşmanın ilk adımı dün atıldı. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi dün gerçekleşti bugün de Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi yapılacak. 'AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?' bu soru özellikle veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenci giriş belgeleri ve kimlikler sınav öncesi mutlaka hazır olmalı. Okulların etrafındaki kırtasiyeler ve büfeler de açık olacak.

YKS 2. OTURUM SINAVI AYT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR? AYT VE YDT SINAV SAATLERİ…

Bugün YKS'nin 2. oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) var. AYT 10:15'te başlayacak ve 13:15'te sona erecek. Üniversite sınavının son ayağı olan aynı zamanda YKS üçünü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15:45'te başlayacak, 17:45'te sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DA SAAT 18:30'DA BİTECEK!

AYT VE YDT'TE HANGİ KONULARDAN SORU SORULUYOR? AYT SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Bugün sokağa çıkma yasağı kaça kadar sürecek? Son dakika uyarısı geldi: YKS – AYT günü sokağa çıkma yasağı kaç saat sürecek?

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YKS ikinci oturumu AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Milyonlarca öğrencinin katıldığı Alan Yeterlilik Testi ve YDT için son dakika uyarısı!
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