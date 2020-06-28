YKS ikinci oturumu AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Milyonlarca öğrencinin katıldığı Alan Yeterlilik Testi ve YDT için son dakika uyarısı!

Başarılı bir kariyer hedefi olan her lise öğrencisinin en büyük hayali iyi bir üniversite okumaktır. Hayallere ulaşmanın ilk adımı dün atıldı. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi dün gerçekleşti bugün de Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi yapılacak. 'AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?' bu soru özellikle veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenci giriş belgeleri ve kimlikler sınav öncesi mutlaka hazır olmalı. Okulların etrafındaki kırtasiyeler ve büfeler de açık olacak.
Bugün YKS'nin 2. oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) var. AYT 10:15'te başlayacak ve 13:15'te sona erecek. Üniversite sınavının son ayağı olan aynı zamanda YKS üçünü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15:45'te başlayacak, 17:45'te sona erecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DA SAAT 18:30'DA BİTECEK!
AYT VE YDT'TE HANGİ KONULARDAN SORU SORULUYOR? AYT SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.Bugün sokağa çıkma yasağı kaça kadar sürecek? Son dakika uyarısı geldi: YKS – AYT günü sokağa çıkma yasağı kaç saat sürecek?