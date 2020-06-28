YKS ikinci oturumu AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Milyonlarca öğrencinin katıldığı Alan Yeterlilik Testi ve YDT için son dakika uyarısı!

Başarılı bir kariyer hedefi olan her lise öğrencisinin en büyük hayali iyi bir üniversite okumaktır. Hayallere ulaşmanın ilk adımı dün atıldı. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi dün gerçekleşti bugün de Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi yapılacak. 'AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?' bu soru özellikle veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenci giriş belgeleri ve kimlikler sınav öncesi mutlaka hazır olmalı. Okulların etrafındaki kırtasiyeler ve büfeler de açık olacak.

YKS 2. OTURUM SINAVI AYT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR? AYT VE YDT SINAV SAATLERİ…

Bugün YKS'nin 2. oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) var. AYT 10:15'te başlayacak ve 13:15'te sona erecek. Üniversite sınavının son ayağı olan aynı zamanda YKS üçünü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15:45'te başlayacak, 17:45'te sona erecek.