Bahçelievler patlamasında İGDAŞ’ın ihmali iddiası

İstanbul Bahçelievler'de önceki gün bir tekstil atölyesinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada iş yeri sahibi Kazım Pehlivan ve gayri resmi ortağı Nusret Taş gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Taş ve Pehlivan taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanma talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlılar mahkemedeki ifadelerinde olaydan İGDAŞ'ı sorumlu tuttu. Kazım Pehlivan, "Şiddetli yağış sonrası kanalizasyondan yoğun metan kokusu geliyordu. Binadakiler İGDAŞ'a haber vermişti. Sadece bizim iş yerimiz değil bütün binada hissediliyordu. Metan gazı patlamaya neden olmuş olabilir. İş yerinde patlamaya sebep olacak bir şey olmadığı için ben de olayın mağduruyum" dedi. Şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.