Diyanet TV ile yaz kuran kursu eğitimi canlı izle! Diyanet TV frekans ayarları bilgileri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaz kuran kursları televizyon üzerinden yayınlanacak. Corona virüsü pandemisine karşı alınan önlemler sebebiyle camilerde alınan kuran kursu eğitimi canlı olarak televizyondan yapılacak. Hal böyle olunca eğitimden yararlanmak isteyenler Diyanet TV ile yaz kuran kursu eğitimi canlı izle seçeneğinden araştırma yapmaya başladı. İşte Diyanet TV frekans ayarları bilgileri ile Diyanet TV yaz kuran kursu eğitimi canlı izle!

DİYANET TV YAZ KUR'AN KURSU NASIL İZLENİR?

2020 Yaz Kur'an kursları bu sene Diyanet TV ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek. Diyanet TV üzerinden yayınlanacak olan dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler ders tekrarlarını Diyanet TV'nin YouTube hesabından izleyebilecekler.

DİYANET TV YAZ KURAN KURSU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN; Frekans: 12.422 MHZ, Polarizasyon: Yatay (H), Sembol Oranı: 30.000, FEC: 3/4

D-Smart: Kanal 104

Digiturk: Kanal 68

Tivibu: Kanal 49

Teledünya: Kanal 43