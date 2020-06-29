Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Kurban Bayramı ne zaman ve tatili kaç gün?

ne zaman, hangi gün? 2020 Kurban Bayramı ne zaman ve tatili kaç gün?

tarihi için geri sayım sona eriyor. Teslimiyet ve paylaşımın anlamını anlatan Kurban ibadeti, bu sene buruk gerçekleştirilecek. Corona virüsü gölgesinde geçecek olan bu bayramın tarihini merak eden vatandaşlar, ‘Kurban Bayramı ne zaman’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Öte yandan, tatilinin kaç gün olduğu da merak ediliyor. İşte, mübarek Kurban Bayramı tarihine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 15:12 ABONE OL
Kurban Bayramı yaklaşıyor: 2020 Kurban Bayramı ne zaman ve tatili kaç gün?

, önümüzdeki ay idrak edilecek. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 'Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Ayrıca, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğu da, şehir dışında plan yapanlar için merak konusu oldu. Diyanet İşler Başkanlığı dini günler takvimi ile açıklanan Kurban Bayramı tarihi ve tatil günlerine ilişkin detaylar bu başlık altında yer almaktadır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 tarihinde olacak. Kurban Bayramının 1. günü 31 Temmuz 2020 Cuma günüdür. Bu yıl Kurban Bayramı resmi açıklama yapılmamakla birlikte 4 gün tatil olması bekleniyor.

Kurban Bayramı yaklaşıyor: 2020 Kurban Bayramı ne zaman ve tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı yaklaşıyor: 2020 Kurban Bayramı ne zaman ve tatili kaç gün?
Kurban Bayramı yaklaşıyor: 2020 Kurban Bayramı ne zaman ve tatili kaç gün?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Kurban Bayramı ne zaman ve tatili kaç gün?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA