O şarlatana 10 yıl hapis istemi

Sosyal medyada kendisini "Fikret Zikret Hocaefendi' diye tanıtan ve koronavirüs korkusuyla psikolojisi bozulanlardan 'özel dua ile tedavi' yalanıyla 200 TL alan Fikret Gürsoy(61) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Kendisini araştırmacı, yazar, şair, radyo ve tv programcısı, adliye bilirkişisi gibi uydurma sıfatlar da koyan Gürsoy hakkında 'Dini İnanç ve Duygularının İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.Ayrılan çiftleri barıştırdığı, büyü bozduğu, kısmet açtığı, koronavirüs korkusuyla kendisine gelenlere nedeniyle psikolojisi bozulanları tedavi ettiğini ve bu hastalığa yakalanmamaları için dua ettiğini öne süren Gürsoy, kendisine başvuranlar için SMS karşılığında dua ettiğini iddia ediyordu.Gürsoy, 4 Nisan'da Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nda görevli bir kadın polis memuru için randevu verdiği evinde, önceden seri numaraları alınmış paralarla birlikte suçüstü yakalanmıştı. Gürsoy ifadesinde şahısların kendi rızalarıyla evine geldiklerini söyleyerek kendisini savunmaya çalıştı.