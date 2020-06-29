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: İstanbul'da dehşet saçtılar! Polis her yerde onları arıyor...

haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından “asker uğurlaması” yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat gönderilmesine rağmen İstanbul'da bu tarz eğlenceler sıklıkla gerçekleşti. Magandalar trafiği kapattı, halaylar çekti, havaya ateş açtı. Drift yaparak can güvenliğini de hiçe sayan magandaları polis her yerde arıyor.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 10:24 Son Güncelleme: 29.6.2020 10:55 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da dehşet saçtılar! Polis her yerde onları arıyor...

İçişleri Bakanlığı tarafından "asker uğurlaması" yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verilmesine rağmen İstanbul'da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Mega kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açtı. Yol kesen magandalar otomobillerle "drift" yaparak ve patinaj çekerek terör estirirken, polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika: İstanbul'da dehşet saçtılar! Polis her yerde onları arıyor...

Türkiye'de korona virüsüyle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı.

1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gruplar, asker uğurlama adı altına bir araya geldi.

Son dakika: İstanbul'da dehşet saçtılar! Polis her yerde onları arıyor...

İçişleri Bakanlığı tarafından "asker uğurlaması" yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verilmesine rağmen İstanbul'da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

Son dakika: İstanbul'da dehşet saçtılar! Polis her yerde onları arıyor...

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYIP HALAY ÇEKTİLER

Sarıyer, Arnavutköy, Esenler, Ümraniye, Esenyurt, ve Sultangazi'deki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı.

Gruptan biri eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı. Havai fişekler fırlatıldığı esnada bir şahıs tabancayla havaya defalarca ateş açarak terör estirdi.

Son dakika: İstanbul'da dehşet saçtılar! Polis her yerde onları arıyor...

TÜNELLERİ TRAFİĞE KAPATIP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı.

Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı.

Araçlarla tünelleri trafiğe kapatan magandalar, patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken içlerinden biri de tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi.

Son dakika: İstanbul'da dehşet saçtılar! Polis her yerde onları arıyor...

EMNİYET MAGANDALARIN PEŞİNDE

Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaya ateş açan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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Son dakika: İstanbul'da dehşet saçtılar! Polis her yerde onları arıyor...
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