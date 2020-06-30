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Bu acıya yürek dayanmaz! Yanlış anlayınca oğlunun cesediyle 2 saat oturdu...

Göz yaşartan olay 'da yaşandı. Süs havuzuna düşen 2 yaşındaki oğlunu kaybeden acılı baba, yapılan otopsi sonrası çocuğunun cansız bedeni üzerindeki dikiş izlerini görünce organların çalındığını düşündü. Göçmenler Derneği'ne gelen baba Muhammet Salih, kucağında çocuğunun cesedi ile 2 saat boyunca burada bekledi. Polis ekipleri babayı güçlükle ikna etti.

DHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 14:10 Son Güncelleme: 30.6.2020 14:14 ABONE OL
Bu acıya yürek dayanmaz! Yanlış anlayınca oğlunun cesediyle 2 saat oturdu...

'da süs havuzunda boğulan Osama Muhammet'in (2) cansız bedenini teslim alan Muhammet Salih (29), oğlunun vücudundaki otopsi izlerini görünce organlarının çalındığını zannetti. Oğlunun cesediyle Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne gelerek, kaldırımda yaklaşık 2 saat oturan Salih, polis ekiplerince güçlükle ikna edildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Yanlış anlayınca oğlunun cesediyle 2 saat oturdu...

Suriyeli Muhammet Salih'in oğlu Osama Muhammet, 22 Haziran günü evlerinin yakınında bulunan süs havuzunda serinlerken boğuldu. Cumhuriyet savcısı, küçük çocuğun ölümünü şüpheli bularak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Yanlış anlayınca oğlunun cesediyle 2 saat oturdu...

Osama Muhammet'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na getirilerek, otopsi yapıldı. Otopside küçük çocuğun boğularak öldüğü ve ölümünde şüphe olmadığı saptandı. Osama Muhammet'in cenazesi, 24 Haziran'da defin işlemleri için babası Muhammet Salih'e teslim edildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Yanlış anlayınca oğlunun cesediyle 2 saat oturdu...

KESİK İZLERİNİ GÖRÜNCE ORGANLARI ÇALINDI SANDI

Muhammet Salih, oğlunun cansız bedeninin üzerinde otopsi izlerini gördü. Salih, oğlunun iç organlarının çalındığını düşünerek, cesedi kucağına alıp merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne geldi. Muhammet Salih burada taşkınlık çıkartınca, görevliler durumu polis ekiplerine haber verildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Yanlış anlayınca oğlunun cesediyle 2 saat oturdu...

2 SAAT SONUNDA İKNA EDİLEBİLDİ

Gelen polis ekipleri, tercüman aracılığı ile Muhammet Salih ile konuştu. Durumu öğrenen polis ekipleri, Muhammet Salih'e, oğlunun cesedinin üzerinde bulunan izlerin otopsiden kaynaklı normal bir durum olduğunu anlatmaya çalıştı.

Bu acıya yürek dayanmaz! Yanlış anlayınca oğlunun cesediyle 2 saat oturdu...

Derneğin kapısının önünde kucağında çocuğunun cesediyle oturan Muhammet Salih'i polis ikna edemedi. Yakınlarının da devreye girmesiyle birlikte oğlunun cesedindeki kesiklerin otopsiden kaynaklı normal bir durum olduğuna ikna olan Muhammet Salih, defin işlemleri için dernekten ayrılarak, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gitti.

Bu acıya yürek dayanmaz! Yanlış anlayınca oğlunun cesediyle 2 saat oturdu...

Osama Muhammet, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Yanlış anlayınca oğlunun cesediyle 2 saat oturdu...
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Bu acıya yürek dayanmaz! Yanlış anlayınca oğlunun cesediyle 2 saat oturdu...
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