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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 30 Haziran 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi BURADA!

kuşağında yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının bulunması sebebiyle çoğu zaman büyük, orta, küçük şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. En son Malatya, Bingöl ve Marmaris’te meydana gelen şiddetli depremler sonrası vatandaşlarımız güncel son depremler listesi bilgilerini Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 30.6.2020 18:39 Son Güncelleme: 30.6.2020 18:39 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 30 Haziran 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde değişik şiddetlerde pek çok meydana gelmeye devam ediyor. Malatya Pötürge, Bingöl Karlıova ve Muğla Marmaris'te meydana gelen son depremlerin ardından vatandaşlarımız son dakika deprem bilgilerini Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla öğrenmek istiyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (30 HAZİRAN 2020 SALI)

Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesine göre saat 18.32 itibariyle meydana gelen son depremlerin bilgileri şöyle;

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 30 Haziran 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 30 Haziran 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 30 Haziran 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 30 Haziran 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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