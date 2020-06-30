Depremin ardından 66 yıllık su kuyusundaki endişelendiren değişim...

NUMUNELERİN ANALİZİ YAPILACAK

Doç. Dr. Uğur Hasırcı kesin sonuçların analizler sonrası ortaya çıkacağını, ancak sudaki yoğun kokunun hissedildiğini ifade ederek, "Köylüler tarafından son zamanlarda yer hareketliliği nedeniyle suda kokunun arttığı ve daha önce olmayan bir kaynağın daha belirdiği söylendi. İlk olay yerine geldiğimizde eskiden akan suyun ve yeni akan suyun PH değerleri ile iletkenlik değerlerini ölçtük. Her iki suyunda iletkenliği ve PH değerleri aynı görünüyor. PH ve iletken değerlerinin aynı olması suların aynı kaynaktan geliyor olması anlamına gelmiyor. Numuneler aldık. Üniversitemizin merkez laboratuvarında analizini yapacağız" diye konuştu.