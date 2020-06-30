Kötü kokuların yayıldığı evden kedi cesedi çıktı!

Buradan bir koku geliyordu. Biz de tedbir amacı ile ekiplere haber verdik. Ev sahibinin de gelmesi ile evin kapısını açmak istediklerini söylediler. Savcının da izni ile kapıyı açtık. İçeride ölmüş bir kedi olduğunu gördük. Zaten hayvan çürümüştü. Sokakta çok rahatsızlık veriyordu. Mahalleli ceset olabilir diye panik yaşıyordu" dedi.