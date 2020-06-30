İlanla eş buldu şimdi boşanmak için uğraşıyor

Antalya'da emekli taksi şoförü Bahtiyar Doğan (68), 2017'de otomobilinin arka camına yazdığı "65 yaşındayım. Emekliyim, evim var, arabam var. Yaşıma uygun Allah'tan korkan bir eş arıyorum" ilanıyla aylarca kendine eş aradı. Doğan, 2018'de Güler G (68). ile tanıştı. Çift 12 Ağustos 2018'de evlendi. Doğan, Güler G.'nin nikahın ardından maddi anlamda çok sayıda istekte bulunduğunu ve birçoğunu karşılamakta zorluk çektiğini söyledi. Nikahtan 32 gün sonra Güler G., Muğla'nın Fethiye ilçesine bir yakını ziyarete gitti ver bir daha dönmedi. Güler G. ile 2 yıldır hiçbir şekilde görüşemediğini anlatan Doğan, "Bu kadından boşanmak için Allah'a yalvarıyorum. En azından soyadımı ondan kurtarmak istiyorum. Anlaşmalı boşanmamız gerekiyor. Te taraflı boşanma davası açarsam benden tazminat talep etmek için bekliyor. Eş ararken belamı buldum" dedi. Güler G. ise açıklama yapmak istemediğini, tek muhatabının Doğan olduğunu söyledi.