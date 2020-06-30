İnternetten "Ucuz Dolar" diyerek kandırıp dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Ş.A., değerinin altında Avustralya doları almak için sosyal medya üzerinden bir kişiyle anlaştı.

Muğla Bulvarı üzerinde sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilere 30 bin lira veren Ş.A., karşılığında 20 bin Avustralya doları aldı. Bir müddet sonra aldığı dolarların sahte olduğunu anlayan Ş.A. polise giderek şahıslardan şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ş.A.'nın şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yunus ekipleri, yapılan fiziki ve teknik takip sonucu şüphelilerin içerisinde olduğu aracı kovalamaca sonucunda Pınardere mevkiinde durdurdu. Araçta bulunan biri kadın 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, mağdura ait 29 bin 900 Türk Lirası ile birlikte 38 bin 700 sahte Avustralya doları ele geçirildi.

Polis tarafından olayla ilgili olarak gözaltına alınan C.A (51), B.M (38), E.A (47) ve C.D (31) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.