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Son dakika: 'de trafik kazası: 1ölü, 5 yaralı

'in Balçova ilçesinde otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı, hamile bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 06:49 Son Güncelleme: 1.7.2020 06:51 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de trafik kazası: 1ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, İzmir - Çeşme Otoyolu Üçkuyular çıkışında Hüseyin Erilmez idaresindeki 35 UY 17 plakalı otomobil, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken aynı yönde seyreden İ.Ş. yönetimindeki 35 DB 5248 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Şeref Erilmez, Muammer Elekçi, Berat Süngü, Ebru Süngü, Miraç Süngü, Hüseyin Erilmez yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve 110 AKS ekibi sevk edildi.

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Ekipler araçta sıkışan ve hamile olduğu öğrenilen Ebru Süngü'yü sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralılardan Ebru, Miraç, ve Berat Süngü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Şeref Erilmez, Muammer Elekçi ve Hüseyin Erilmez ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamile olan Ebru Süngü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Son dakika: İzmir'de trafik kazası: 1ölü, 5 yaralı
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