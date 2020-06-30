Kayıp İkranur her yerde aranıyor; JÖH'ler devreye girdi

JÖH'LER DEVREDE

Kayıp İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları bugün de devam etti. Giresun Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 150 kişilik uzman ekip kız çocuğunun evinin çevresinde ve ormanlık alanda arıyor. 170 hektar alanda tarama yapıldı. Bugünkü aramalar özellikle Büyükada Deresi mevkiinde yoğunlaştırıldı.

Giresun Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu 50 kişilik ekip te hem dere yatağında hem de çevresindeki fındık bahçelerinde detaylı arama yaptı. Ayrıca drone ile havadan görüntüleme yapılarak küçük çocuktan bir iz arandı. Termal kameralarında kullanıldığı arama ve kurtarma çalışmalarına Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ait 'Ovit' isimli, Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ait 'Çise' isimli Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na ait 'Poster' isimli iz takip köpekleri ile yine jandarmaya ait, 'Sefil' isimli kadavra köpeği de yer aldı.