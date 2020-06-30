Küçükçekmece’de balık ölümleri araştırılıyor

İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde artan kirlilikle birlikte oksijen miktarının azalması sonucu binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Ekipler göle gelerek ölü balıkları toplamaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de dün sabah göle gelerek incelemek üzere numune topladı, göl üzerinde bir saat inceleme yaptı. Gölün özellikle Avcılar tarafında kalan kıyı şeridinde görülen toplu balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. Gölün temizliğiyle ilgili önlem almayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ise şaşırtan bir açıklama geldi. İBB'den yapılan açıklamada "Küçükçekmece Gölü'nde zaman zaman mevsimsel olarak oksijen azalmasına bağlı balık ölümleri yaşanabilmektedir. Bu ölümler geçmiş yıllarda da görülmüştür" ifadesi kullanıldı.