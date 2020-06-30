Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Diyanet İşleri 2020 Kurban Bayramı tarihi…

Bayramlar islam dünyasının birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendiren en önemli değerlerden biridir. Öte yandan bu yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramının kaç gün tatil olacağı merak konusu oluyor. Bu bağlamda Kurban bayramı ile ilgili şimdiden plan yapmak isteyen vatandaşlarımız Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? sorusunun cevabına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.