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ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşleri 2020 Kurban Bayramı tarihi…

İslam âleminin yıl içindeki ikinci dini bayramı olan ’na oldukça kısa bir süre kaldı. İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz tarihine denk geliyor. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sorgulamaya devam ediyor. Peki, Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.6.2020 08:11 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Diyanet İşleri 2020 Kurban Bayramı tarihi…

Bayramlar islam dünyasının birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendiren en önemli değerlerden biridir. Öte yandan bu yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramının kaç gün tatil olacağı merak konusu oluyor. Bu bağlamda ile ilgili şimdiden plan yapmak isteyen vatandaşlarımız , kaç gün tatil olacak? sorusunun cevabına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Diyanet İşleri 2020 Kurban Bayramı tarihi…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 arefesi 30 Temmuz 2020 tarihinde olacak. Kurban Bayramının 1. günü 31 Temmuz 2020 Cuma günüdür. Bu yıl Kurban Bayramı resmi açıklama yapılmamakla birlikte 4 gün tatil olması bekleniyor.

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Diyanet İşleri 2020 Kurban Bayramı tarihi…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Diyanet İşleri 2020 Kurban Bayramı tarihi…
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Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Diyanet İşleri 2020 Kurban Bayramı tarihi…
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