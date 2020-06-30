Milli Piyango sonuçları 29 Haziran açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ve sıralı tam liste!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9, 19 ve 29. Günlerinde çekilişi yapılan Milli Piyango'nun 29 Haziran 2020 Pazartesi çekilişi tamamlanarak şanslı numaraları belirlendi. Bugün yapılan çekiliş için kazandıran numaraların bulunduğu bilete sahip olmak ve hayallerindeki büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler edindikleri biletleri sorgulamak isteyerek MPİ 29 Haziran Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını merak ediyor.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 29 Haziran 2020 Pazartesi günü yapılan canlı çekilişle bugünün şanslı numaraları şunlar oldu;
29-06-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
329593
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
588654
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
017175 - 045249 - 065618 - 077883 - 115491 - 171156
173896 - 186924 - 197608 - 329302 - 380540 - 392668
394010 - 406324 - 427919 - 479368 - 524087 - 536567
553258 - 561361
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
006026 - 007958 - 028934 - 048263 - 048518 - 071952
079843 - 099661 - 103321 - 107900 - 116212 - 140867
168851 - 204872 - 225648 - 226539 - 230973 - 232430
241946 - 248918 - 286524 - 318064 - 319754 - 319850
326060 - 326788 - 328401 - 339083 - 345917 - 357449
360783 - 371302 - 373529 - 383527 - 399184 - 401788
427763 - 435304 - 443166 - 496855 - 527206 - 527988
533136 - 534161 - 540593 - 551583 - 552412 - 554558
574569 - 587245
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
04114 - 09002 - 13652 - 17592 - 17834 - 20631
22724 - 25928 - 29652 - 30868 - 30925 - 38100
39117 - 44519 - 46203 - 46973 - 47862 - 48094
52593 - 55958 - 57578 - 58230 - 60562 - 62723
64219 - 65164 - 79376 - 81399 - 85755 - 86295
86816 - 89367 - 89525 - 89548 - 90996 - 92852
94096 - 94302 - 95957 - 96469
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0110 - 0689 - 1553 - 1556 - 1676 - 2605
3331 - 3596 - 3745 - 4187 - 4320 - 4456
4777 - 5053 - 5339 - 5431 - 5961 - 6390
6553 - 6596 - 6811 - 6902 - 7659 - 7782
7870 - 8075 - 8112 - 8389 - 8755 - 9802
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
028 - 100 - 101 - 169 - 219 - 273
279 - 313 - 368 - 406 - 465 - 491
511 - 521 - 611 - 668 - 847 - 852
901 - 920
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
08 - 20 - 23 - 30 - 54 - 64
74
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
0 - 6
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
029593 - 129593 - 229593 - 309593 - 319593 - 320593
321593 - 322593 - 323593 - 324593 - 325593 - 326593
327593 - 328593 - 329093 - 329193 - 329293 - 329393
329493 - 329503 - 329513 - 329523 - 329533 - 329543
329553 - 329563 - 329573 - 329583 - 329590 - 329591
329592 - 329594 - 329595 - 329596 - 329597 - 329598
329599 - 329693 - 329793 - 329893 - 329993 - 339593
349593 - 359593 - 369593 - 379593 - 389593 - 399593
429593 - 529593