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Minik Alperen'i vahşice öldürüp, mezarlığa gömmüştü! O canavar yakalandı...

Geçtiğimiz günlerde 'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşanan olay duyanların kanını dondurmuştu. 1.5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldüren isimli cani adam, minik çocuğun cansız bedenini evin yakınındaki mezarlığa gömerek ortadan kaybolmuştu... Son dakika haberine göre; katil Harun Sezer, 8 gün sonra ekipler tarafından saklandığı su kuyusunda yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 09:17 Son Güncelleme: 30.6.2020 09:42 ABONE OL
Minik Alperen'i vahşice öldürüp, mezarlığa gömmüştü! O canavar yakalandı...

'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömdükten sonra ortadan kaybolan (38), 8 gün süren arama çalışmalarının ardından saklandığı su kuyusunda yakalandı.

Minik Alperen'i vahşice öldürüp, mezarlığa gömmüştü! O canavar yakalandı...

Geçen 15 Haziran'da meydana gelen olayda , 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü.

Minik Alperen'i vahşice öldürüp, mezarlığa gömmüştü! O canavar yakalandı...

'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan , Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Harun Sezer, cinayetten 1 hafta sonra yani 21 Haziran'da durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı.

Minik Alperen'i vahşice öldürüp, mezarlığa gömmüştü! O canavar yakalandı...

Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

Minik Alperen'i vahşice öldürüp, mezarlığa gömmüştü! O canavar yakalandı...

SU KUYUSUNDA YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezer'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, metruk ev, dağlık alanlardaki mağara ve kömürlük gibi birçok yeri didik didik aradı.

Minik Alperen'i vahşice öldürüp, mezarlığa gömmüştü! O canavar yakalandı...

Sezer'in kullanılmayan bir evde yaşadığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

Minik Alperen'i vahşice öldürüp, mezarlığa gömmüştü! O canavar yakalandı...

Sezer, kullanılmayan binanın bahçesindeki su kuyusunda yakalandı. 8 gün süren çalışmanın ardından gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Minik Alperen'i vahşice öldürüp, mezarlığa gömmüştü! O canavar yakalandı...
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Minik Alperen'i vahşice öldürüp, mezarlığa gömmüştü! O canavar yakalandı...
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