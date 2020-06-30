Minik Alperen'i vahşice öldürüp, mezarlığa gömmüştü! O canavar yakalandı...

SU KUYUSUNDA YAKALANDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezer'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, metruk ev, dağlık alanlardaki mağara ve kömürlük gibi birçok yeri didik didik aradı.