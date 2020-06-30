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Ölüm hastane bahçesinde yakaladı, cesedi temizlik işçileri buldu

'da bir kişi hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu. Sabah saatlerinde kaldırımı süpüren temizlik işçileri tarafından görülüp sağlık ekiplerine haber verilen 40 yaşlarındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 12:16 Son Güncelleme: 30.6.2020 12:28 ABONE OL
Ölüm hastane bahçesinde yakaladı, cesedi temizlik işçileri buldu

Olay, saat 09.00 sıralarında Eğitim Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımı süpüren temizlik işçileri, hastane otoparkında bulunan boş alandaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Ölüm hastane bahçesinde yakaladı, cesedi temizlik işçileri buldu

Durumun hastane güvenliğine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm hastane bahçesinde yakaladı, cesedi temizlik işçileri buldu

Polis ekipleri yaptığı araştırmada cesedin Gökhan Yükseldemir'e (40) ait olduğunu tespit etti.

Ölüm hastane bahçesinde yakaladı, cesedi temizlik işçileri buldu

Yükseldemir'in cenazesi olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Ölüm hastane bahçesinde yakaladı, cesedi temizlik işçileri buldu
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