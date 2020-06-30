Son Dakika Haber | Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Maske takma zorunluluğu olan illerde maske takmama cezası ne kadar, kaç TL?

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Son Dakika Haber | olan iller hangileri? olan illerde maske takmama cezası ne kadar, kaç TL?

Yurttaki corona virüsü vaka sayısındaki artış nedeniyle birçok il için son dakika haberleri peş peşe geldi. Alınan bu tedbirle beraber koronavirüs salgınının yayılımını engellemek amaçlanırken bu kurala uymayan vatandaşlar ise para cezasına çarptırılıyor. Arasında , ve 'un da bulunduğu kısıtlama kapsamındaki şehirler ise vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, olan iller hangileri? Maskesiz olan iller listesi ve tüm son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 30.6.2020 11:02 Son Güncelleme: 30.6.2020 11:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Maske takma zorunluluğu olan illerde maske takmama cezası ne kadar?

Son dakika haberler… olan iller listesine neredeyse her geçen gün yeni bir şehir daha eklenirken bu kısıtlama sayesinde virüsün yayılımını engellemek amaçlanıyor. Bu kapsamda olan illerde bu kurala uymayan vatandaşlar İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda para cezasına tabi tutuluyor. Peki, maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İşte son dakika Maskesiz olan iller…

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ? MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLERDE CEZASI NE KADAR?

Ülkemizde coronavirüs tedbiri ile maske takma zorunluluğu için 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderilirken, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti…

Son dakika haberi: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Maske takma zorunluluğu olan illerde maske takmama cezası ne kadar?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Adıyaman, , , , Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Çankırı ve Niğde'de getirildi.

Son dakika haberi: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Maske takma zorunluluğu olan illerde maske takmama cezası ne kadar?

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR OLACAK?

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

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Son Dakika Haber | Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Maske takma zorunluluğu olan illerde maske takmama cezası ne kadar, kaç TL?
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