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Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Kayseri ve Erzurum kura çekilişi canlı yayın: 2020 Kayseri Sarıoğlan ve Erzurum Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama

ve kura çekilişi canlı yayın: 2020 ve TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama

ve kura çekilişi canlı yayını bugün yapılıyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, ve konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Corona virüs salgını sebebiyle çekilişler, Twitter ve Facebook sayfalarının üzerinden canlı yayınlanıyor. Kayseri Sarıoğlan ve Erzurum Merkez kura sonuçları, projeye başvuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Sarıoğlan ve Erzurum Merkez kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler?

Giriş Tarihi: 30.6.2020 09:36 ABONE OL
TOKİ Kayseri ve Erzurum kura çekilişi canlı yayın: 2020 Kayseri Sarıoğlan ve Erzurum Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama

ve kura çekiliş sonuçları için heyecan dorukta! Binlerce vatandaşı ev sahibi eden sosyal konut projesi kapsamında uygun fiyata imkanlar sağlıyor. Bugün sabah ve öğle saatlerinde başlayacak ve Erzurum kura çekilişleri canlı olarak yayınlanıyor. İki ilde, toplam 1526 konut bugün sahiplerini bulacak. Uygun fiyata ev sahibi olmak için TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapanlar, 'TOKİ Kayseri ve Erzurum kura çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ve TOKİ kura sonuçları ve kazanan isim listesi

TOKİ KAYSERİ VE ERZURUM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ VE CANLI YAYIN EKRANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri devam ediyor. Bugün Kayseri Sarıoğlan ve Erzurum Merkez kura çekilişi yapılıyor. Haberimizde, TOKİ Kayseri ve Erzurum kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.

TOKİ Kayseri ve Erzurum kura çekilişi canlı yayın: 2020 Kayseri Sarıoğlan ve Erzurum Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ KAYSERİ SARIOĞLAN VE ERZURUM MERKEZ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

176 konutluk - SARIOĞLAN 2. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ kura çekilişi sabah saat 10.00'da

1350 konutluk – MERKEZ 1100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ kura çekilişi öğlen saat 12.00'de başlayacak.

Saatlerinde gerçekleştirilecek olup çekilişleri kurumun sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan canlı yayından takip edebilir aşağıdaki link yardımı ile sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

TOKİ KAYSERİ VE ERZURUM KURA ÇEKİLİŞİ YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Kayseri ve Erzurum kura çekilişi canlı yayın: 2020 Kayseri Sarıoğlan ve Erzurum Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama
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TOKİ Kayseri ve Erzurum kura çekilişi canlı yayın: 2020 Kayseri Sarıoğlan ve Erzurum Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama
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