TOKİ Kayseri ve Erzurum kura çekilişi canlı yayın: 2020 Kayseri Sarıoğlan ve Erzurum Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ Kayseri ve Erzurum kura çekiliş sonuçları için heyecan dorukta! Binlerce vatandaşı ev sahibi eden sosyal konut projesi kapsamında uygun fiyata imkanlar sağlıyor. Bugün sabah ve öğle saatlerinde başlayacak TOKİ Kayseri ve Erzurum kura çekilişleri canlı olarak yayınlanıyor. İki ilde, toplam 1526 konut bugün sahiplerini bulacak. Uygun fiyata ev sahibi olmak için TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapanlar, 'TOKİ Kayseri ve Erzurum kura çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Kayseri Sarıoğlan ve Erzurum Merkez TOKİ kura sonuçları ve kazanan isim listesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri devam ediyor. Bugün Kayseri Sarıoğlan ve Erzurum Merkez kura çekilişi yapılıyor. Haberimizde, TOKİ Kayseri ve Erzurum kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.
176 konutluk - KAYSERİ SARIOĞLAN 2. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ kura çekilişi sabah saat 10.00'da
1350 konutluk – ERZURUM MERKEZ 1100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ kura çekilişi öğlen saat 12.00'de başlayacak.
Saatlerinde gerçekleştirilecek olup çekilişleri kurumun sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan canlı yayından takip edebilir aşağıdaki link yardımı ile sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...
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