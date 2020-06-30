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Tüm birikimi sobada yanan Hayta'dan Bakan Albayrak'a teşekkür

merkezde engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitim masrafları için biriktirdiği 15 bin TL. sobada yanarak küle dönmüştü. devreye girdi, Gülşen Hanım'ın mağduriyeti giderildi. Gülşen Hayta, Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak'a teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 20:21 Son Güncelleme: 30.6.2020 20:22 ABONE OL
Tüm birikimi sobada yanan Gülşen Hayta'dan Bakan Albayrak'a teşekkür

Çankırı merkezde engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitim masrafları için para biriktirdi. Biriktirdiği 15 bin TL'ni bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu.

Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı.

Tüm birikimi sobada yanan Gülşen Hayta'dan Bakan Albayrak'a teşekkür | Video

Oğlunun eğitim masrafları yanan ve başka da bir geliri olmayan Hayta'nın yardım çağrısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yanıt verdi.

MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Tüm birikimi sobada yanan Gülşen Hayta'dan Bakan Albayrak'a teşekkür
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