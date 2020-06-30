Van'da kırlangıçların yuva yaptığı tepe fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharda 5 farklı kırlangıç türünün, düzenli olarak Türkiye'ye geldiğini söyledi. Bu türlerden dördünün, Van ve çevresinde de yaşadığını belirten Adızel, "Kırlangıçların tamamı, uçan sinek ve böcekleri yiyerek beslenir. Sinek ve sivrisinek nüfusunu dengede tutarlar. Başka bir deyişle kırlangıçlar olmasaydı, çok daha fazla sineğe maruz kalacaktık. Doğaya sinek ilacı atmadan yaşamak için kırlangıçlara çok ihtiyacımız var." dedi.