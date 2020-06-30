Yaralı Ebabil Kuşu tedavi altına alındı

Sincan ilçesi Peçenek Caddesi üzerinde yaralı Ebabil kuşun imdadına Sincan Belediyesi yetişti. Parkta bulunan bir vatandaşın, kuşun yere düştüğünü ve yaralı olduğunu fark etti.

Ömrü havada geçen ebabil kuşu yerde bulundu

Vatandaş yaralı kuşa tedavi uygulanması için yetkilere haber verdi. Parka gelen Sincan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşun 'Ebabil Kuşu' olduğunu fark etti. Yaralı 'Ebabil Kuşu' özel koruma altına ekipler, tedavi ettikten sonra tekrardan doğaya bırakacak.