Dört kardeşin koruyucu meleğı oldular

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hüseyin ve Ayşegül Akkuş çifti, 2013'te Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'Koruyucu Aile Hizmet Modeli'ne başvurdu. Hüseyin Akkuş, kendisi gibi küçük yaşta ailesini kaybeden Sümeyye ve Medine adlı iki kardeşin bakımını üstlenmek için gönüllü oldu. Çocukların iki kardeşi daha olduğunu öğrenen Akkuş, dört kardeşi birbirinden ayırmak istemedi. Ağabeyi Ökkeş Akkuş'a durumu anlatıp onun da diğer kardeşlere koruyucu aile olmasını sağladı. Ökkeş ve Meliha Akkuş çifti de kardeşlerden Fadime ve Serkan'ın koruyucu ailesi oldu. İki aile, yaklaşık 7,5 yıldır 4 kardeşi de öz çocukları gibi bağırlarına basıyor. 11 yaşında annesini, 13 yaşında ise babasın kaybettiğini söyleyen Hüseyin Akkuş koruyucu aile olma sürecini anlatırken şunları söyledi: "Anne ve babamı kaybedince eksikliklerini çok hissettim.Evlendikten 1,5 ay sonra bu durumu eşimle de paylaştım ve benim gibi ailesini kaybetmiş bir çocuğu büyütmek istediğimi söyledim. Eşim de kabul etti. Koruyucu aile olmak için başvurduk. Küçük bir kızım olmasını istiyordum. Daha sonra 2 kardeşi kurumda el ele görünce dayanamadım. O çocukların halinden en iyi ben anlarım." Çocuklarını çok sevdiğini belirten Akkuş, "Bize ilk 'baba', 'anne' deyişini unutamam. O an eridim, bittim. O kadar alıştım ki onlara, biri bile yanımızda olmasa aklım kalıyor" dedi.Akkuş, "Onların diğer kardeşlerinden ayrı kalmasına, kardeşlik bağlarının kopmasına gönlüm razı olmadı. Ağabeyim ile konuştum. Diğer 2 kardeşe de onlar koruyucu aile oldular. 4 kardeşin bir de büyük ağabeyleri var. 18 yaşını doldurunca korunma kararı kaldırılmış. Onunla da sık sık görüşüyoruz" diye konuştu. İsteyen herkese koruyucu aile olmayı tavsiye ettiğinin altını çizen Akkuş, "Çevremde tavsiye ettiklerim de çok fazla. Benim sayemde pek çok kişi de müracaat etti. Sırada bekleyenler var" dedi. Hüseyin Akkuş'un eşi Ayşegül Akkuş ise "Anne, baba olmak için illa kan bağı olması gerekmiyor. Sorumluluğu çok zor olsa da zoru başarmak güzel" ifadesini kullandı.